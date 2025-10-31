「范姜」是什麼姓？全台才4千多人 起源藏超催淚故事

藝人范姜彥豐近日爆料控訴妻子粿粿出軌．對象是棒棒堂成員邱勝翊（王子），驚天爆料震撼演藝圈。事件發生後，網友除了關注事情發展外，也對范姜彥豐的姓氏相當好奇，據內政部112年統計，全台姓氏為范姜的人口總數僅4259人，探究其背景起源，還是一段「飲水思源，知恩圖報」的故事。

范姜姓的由來，可往前追溯至大陸廣東的范、姜二姓。根據《客家雲》網站指出，清康熙末年，廣東陸豐縣吉康都崙嶺鄉的寡婦雷氏，因丈夫范集景早逝，無力獨自撫養子女的她改嫁姜同英，其子范文質因在姜家長大，為了感念繼父撫養之恩，於是將5個兒子都冠上范姜兩姓，在百家姓外自創一姓。

清乾隆元年，5子中的老二范姜殿高隻身來台，自淡水港上岸後，發現北部的良田已被漳、泉兩州移民佔據，只有桃園這塊石礫荒地尚未開墾，於是選定現為新屋鄉東明村的地方定居，憑著吃苦耐勞的個性，開墾荒地從事耕作，其他4位兄弟之後陸續渡海來台，聯手墾拓致富，並造新屋多幢新屋，新屋地名也由此而來。

根據《桃園市政府觀光導覽》網站，「范姜老屋群」保存完好，是台灣客家文化的重要據點，九號老屋范姜祖堂，目前已被列為市定古蹟。根據統計，全台姓氏為「范姜」的人口有4259人，佔總人口數的0.02%，該姓氏為全國前五大複姓。

