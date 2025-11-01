「范姜」複姓竟起源中國廣東…背後故事藏洋蔥！

生活中心／翁莉婷報導



男星范姜彥豐29日在IG公開指控妻子粿粿婚內與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息一出掀起娛樂圈震撼彈，隨著事件風波延燒至今，不少人好奇「范姜」這樣的特別複姓，究竟在台灣人口中有多少人姓？據內政部統計全國僅有4千多人姓「范姜」，為台灣獨特的複姓，且背後起源於一段「飲水思源，知恩圖報」的故事。

















「范姜」複姓僅佔全台人口0.02％…背後「催淚故事」竟起源中國廣東！

位於桃園市新屋區的范姜祖堂，目前為范姜姓氏發展的根據地也是客家建築代表之一。（圖／翻攝自「國家文化資產網」）

根據國家文化資產網指出，「范姜」是台灣各姓氏中較為獨特的複姓一族，起源於「飲水思源，知恩圖報」的故事。康熙末年，中國廣東陸豐縣有位寡婦雷氏，因丈夫范集景早逝無力獨自照顧子女而改嫁姜同英，其子范文質被姜家撫養長大，因感謝繼父的養育之恩就把「姜」置於范姓之下，將自己的5個兒子全部冠上「范姜」二姓，在百家姓外自創一姓以示紀念並相傳後世、永不忘恩。





「范姜」複姓僅佔全台人口0.02％…背後「催淚故事」竟起源中國廣東！

據內政部112年6月統計結果，姓「范姜」的民眾共有4259人。（圖／翻攝自「內政部戶政司」）





據內政部戶政司統計，截至民國112年6月名為「范姜」複姓的民眾總共有4259人，僅佔總人口數的0.02%，而該姓氏為全國排名前5大複姓之一，多集中在桃園市、新竹縣、苗栗縣及花蓮縣等地區。

