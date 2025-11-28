范安婷升格新手媽媽再出輯 受疫情影響移居新加坡五年
台裔加籍創作歌手范安婷 Anie Fann，曾以《我的國語你聽不聽得懂》入圍金曲獎最佳錄音專輯獎，2020年發行《亞底米1889》，但因為 Covid19 疫情倉促結束宣傳行程，並且移居至新加坡。如今她已成為新手媽媽，關心的事情都與孩子有關，「我更深入的思考小孩未來跟網路與社交媒體的關係。現在有很多關於兒童與線上安全的問題，還有社交媒體對年輕人負面影響的研究，慢慢被大眾注意，我覺得這些都是我們該關心的。」
在生活上，當新手媽媽也帶來許多新考驗，范安婷記得照顧嬰兒的第一年讓她覺得失去了自己：「當你從早到晚，每個小時都在換尿布、餵奶、安慰一個哭鬧的嬰兒，你會開始忘記自己是誰。」
不過，范安婷覺得最後還是音樂幫忙穩定了自己，「我整天跟著孩子聽兒歌，發現我還是關不掉我職業病的耳朵，會想要去分析兒歌裡的和弦或歌詞的押韻，就像是我的頭腦在提醒我：不要忘記你是音樂人！」這幾年的經驗給她很多新想法，她說：「現在我的身分不同了，當媽媽也給我很多新的靈感題材，以後再透過創作去講這些故事。」
范安婷推出《亞底米1889 V2.0》，帶來了兩首全新的remix作品，〈（真）人（Yeo remix）〉及〈換！（Evanturetime remix〉，也收錄了四首歌曲的 demo 版本，為原本的專輯增添了全新的色彩。五年前在作品中提出的問題，時至今日依然沒有過時，她表示：「我去年看到了一個AI生成出的影片，讓我覺得非常驚訝。而且也是因為這個影片，讓我開始自己試各種AI生成器，最後做出了專輯裡的12首歌曲的visualizer MV。」
在創作上雖然還沒使用過AI，但她不排斥未來可以試試看，好奇能生出怎樣的成品的同時，她也有自己的堅持：「最重要的一點是，不能偷懶，全部都交給AI做；特別是在關於創作、關於藝術，那個最初的靈感，我覺得還是要從一個「人」開始。」
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 2 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 2 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
霍建華輕喜劇演「毒舌男」串流登冠 迪麗熱巴類喪屍片當「獵人」
陸劇熱潮席捲串流平台！霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演毒舌設計師，成功登上日榜冠軍；迪麗熱巴新劇《梟起青壤》刷新熱度紀錄，化身冷豔獵人展現矯健身手；陳曉主演的晚清古裝劇則創下央視收視新高。三部各具特色的陸劇，吸引不同觀眾群，掀起一股追劇風潮！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
羅PD新綜藝《三傻遊肯亞》開播！線上看連結
[NOWnews今日新聞]韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）製作的全新綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日正式在Netflix串流開播，節目中記錄了「搞笑三人組」李壽根、殷志源、圭賢長途跋涉到非洲肯亞，只...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
浩子、阿翔屢傳不合 節目上互賞巴掌Sandy看傻
【緯來新聞網】浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加緯來新聞網 ・ 20 小時前