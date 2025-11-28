范安婷升格新手媽媽再出輯 受疫情影響移居新加坡五年

范安婷時隔五年重推《亞底米1889 V2.0》。（范安婷提供）

台裔加籍創作歌手范安婷 Anie Fann，曾以《我的國語你聽不聽得懂》入圍金曲獎最佳錄音專輯獎，2020年發行《亞底米1889》，但因為 Covid19 疫情倉促結束宣傳行程，並且移居至新加坡。如今她已成為新手媽媽，關心的事情都與孩子有關，「我更深入的思考小孩未來跟網路與社交媒體的關係。現在有很多關於兒童與線上安全的問題，還有社交媒體對年輕人負面影響的研究，慢慢被大眾注意，我覺得這些都是我們該關心的。」

在生活上，當新手媽媽也帶來許多新考驗，范安婷記得照顧嬰兒的第一年讓她覺得失去了自己：「當你從早到晚，每個小時都在換尿布、餵奶、安慰一個哭鬧的嬰兒，你會開始忘記自己是誰。」

不過，范安婷覺得最後還是音樂幫忙穩定了自己，「我整天跟著孩子聽兒歌，發現我還是關不掉我職業病的耳朵，會想要去分析兒歌裡的和弦或歌詞的押韻，就像是我的頭腦在提醒我：不要忘記你是音樂人！」這幾年的經驗給她很多新想法，她說：「現在我的身分不同了，當媽媽也給我很多新的靈感題材，以後再透過創作去講這些故事。」

范安婷推出《亞底米1889 V2.0》，帶來了兩首全新的remix作品，〈（真）人（Yeo remix）〉及〈換！（Evanturetime remix〉，也收錄了四首歌曲的 demo 版本，為原本的專輯增添了全新的色彩。五年前在作品中提出的問題，時至今日依然沒有過時，她表示：「我去年看到了一個AI生成出的影片，讓我覺得非常驚訝。而且也是因為這個影片，讓我開始自己試各種AI生成器，最後做出了專輯裡的12首歌曲的visualizer MV。」

在創作上雖然還沒使用過AI，但她不排斥未來可以試試看，好奇能生出怎樣的成品的同時，她也有自己的堅持：「最重要的一點是，不能偷懶，全部都交給AI做；特別是在關於創作、關於藝術，那個最初的靈感，我覺得還是要從一個「人」開始。」

