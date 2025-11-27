范安婷專輯《亞底米1889 V2.0》即日起全面上線

記者周毓洵／臺北報導

創作歌手、音樂製作人范安婷Anie Fann宣布，個人專輯《亞底米1889》全新版本《亞底米1889 V2.0》將於今（28）日全面上線。原專輯於2020年問世，以科技、AI 與人類社會的依存關係為主題，時隔5年後重新推出，作品中的議題不僅沒有過時，反而因科技快速演進而更具討論度。范安婷直言：「最不可思議的，就是5年後我們依然在煩惱同樣的事情。」

范安婷《亞底米1889》的創作起點源自她對影集《黑鏡》的著迷。2020年專輯推出後不久即遇上 COVID-19疫情，使得原定宣傳被迫取消，她也因此移居新加坡展開全新的生活。5年間，她成為新手媽媽，她坦言照顧嬰兒的第1年幾乎讓她「失去自我」，整天在換尿布、餵奶與哄哭鬧的循環中，甚至忘了自己原本的身分。幸好音樂再次將她拉回來，「即使只是在聽兒歌，我也會開始分析和弦或押韻，就像頭腦在提醒我：你還是音樂人。」

廣告 廣告

成為母親後，她更加關注孩子未來將面臨的網路與科技環境，包含網路安全、社群媒體的影響等議題，也讓她重新思考作品所提出的問題。5年後重新回看《亞底米1889》，她感受到某種時光重疊的諷刺：「5年前提出的那些問題仍然存在，甚至變得更複雜。科技愈來愈強，但人類面臨的課題卻一樣。」

范安婷《亞底米1889》此次版本新增2首remix，以及4首歌曲的demo版本，讓聽眾能從不同角度感受作品的進化與延伸。她也特別以AI工具製作了專輯12首歌曲的visualizer MV，自述最初是在看到一段AI生成影片後深受震撼，從此開始研究各類生成器並動手製作。雖然對科技又愛又怕，但她認為創作的起點依然必須來自「人」本身，「在藝術裡，靈感不能交給AI，最初的起心動念一定要從一個人開始。」她也幽默比喻，若把原版歌曲視為「第一代 AI」，那remix版本就是更進階、情緒更細膩的「下一代」。

對范安婷而言，《亞底米1889 V2.0》像是一段跨越5年的時光旅程。她說：「聽回這張專輯，就像回到疫情發生前的世界。最讓我驚訝的是，5年後我們還在原地思考同樣的科技問題。也會開始想，再過5年，我們會變成什麼樣子？是不是會繼續在同一個位置上打轉？」她也邀請樂迷一同透過音樂再次思考未來的模樣。

范安婷推出《亞底米1889 V2.0》，將5年的生活轉折與科技思考重新整合成新版作品。（范安婷提供）

范安婷專輯新歌「（真）人（Yeo remix）」以跨曲風製作手法打造出更具未來感的音樂世界。（范安婷提供）