范宸菲孕期情緒潰堤！陳芳語高燒入戲挑戰高倍數對嘴

陳芳語受客家委員會邀請，擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，並推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉。歌曲融合華語、客語與英語三種語言，透過層次分明的語言轉換與情感堆疊，唱出在迷惘與低潮中學會擁抱自我的力量。

〈擁抱自己 Hold on till the end〉MV邀請以《國際橋牌社2》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的范宸菲擔綱演出。范宸菲本身也是2019客家流行音樂大賽叁獎與最佳作詞得主，對客語創作深具情感連結，MV則由擅長奇幻與劇場式敘事的導演郭佩萱執導，拍攝期間正值Kimberley海外工作與巡迴演唱會籌備期，拍攝當日更因突發高燒反覆不退，仍堅持完成拍攝。

陳芳語（右）與新手媽媽范宸菲合作拍攝MV。新視紀整合行銷提供

MV導演特別安排高倍數對嘴鏡頭，加上三種語言咬字頻繁轉換，對表演精準度要求極高。Kimberley事前投入大量時間練習，拍攝時一站定位即精準到位，獲導演盛讚專業與敬業精神，認為她成功展現歌曲中「堅韌前行」的核心精神，也為客語流行音樂開創嶄新時尚風格。

新手媽媽的范宸菲放閃音樂人老公

MV中，范宸菲詮釋角色在情緒臨界點的多層次狀態，從獨自度過生日、吹熄象徵人生歷程的蠟燭，到面對鏡子情緒潰堤，展現高度情感張力；正值孕期初期的她，儘管身體不適仍決定接演，坦言被Kimberley的客語創作深深打動，認為是客語流行音樂的重要突破，也感謝劇組貼心調整拍攝內容。 日前公布同時升格新手人妻及準新手媽媽的范宸菲，很感謝溫暖的導演團隊在得知自己懷孕的狀況下願意調整劇情的設定，非常期待作品呈現。目前已懷孕5個月的范宸菲表示，同為音樂人的老公，本來就很體貼，懷孕後更是加倍的照顧接送、準備三餐，直呼很幸福，沒有選錯人。



