范少勳住凶宅20年遇通靈少女！對戲陳姸霏讚她有架勢

李銘順、范少勳、陳姸霏主演原創靈異驚悚劇《凶宅專賣店》，全新劇照首釋出，一窺義勝房屋工作日常。范少勳飾演住凶宅20年的房仲菜鳥「阿澤」，劇照中可見他溫柔地看向陳姸霏飾演的通靈少女「小墨」，而小墨則笑得十分開心，兩人之間流露出溫暖的情感連結，似乎在驚悚的凶宅買賣工作中，彼此成為重要的心靈支柱。

劇情聚焦專門處理凶宅買賣的神秘房仲公司「義勝房屋」，透過每一次交易揭開潛藏在凶宅背後的遺憾、執念與溫暖。談到與陳姸霏的合作，范少勳表示，「和姸霏拍攝的時候很自在，姸霏真的很厲害，在戲中她有很多動作戲還要背好多不同的咒語，有的時候還有搭配上不同的手勢，她在現場的動作非常有架勢，阿澤有幾場戲和小墨的互動展現了角色之間那種不需言語就能互相支持的默契，和姸霏一起演出交流變得更真實和動人。」

陳姸霏（左）與影后洪慧芳《凶宅專賣店》有高強情緒對手戲。（Disney＋提供）

陳姸霏與新加坡影后洪慧芳有高情緒強度對手戲，兩人眼神交鋒、情緒張力十足，暗示劇中小墨將面臨重大考驗。 陳姸霏分享與影后洪慧芳合作的經驗：「慧芳姐是一位非常資深且專業的演員，跟她對戲讓我學到很多。我們有幾場情緒非常飽滿的重頭戲，她總能在鏡頭前瞬間進入狀態，那種強大的氣場和精準的情緒控制令我非常敬佩。」

她也透露，這些對手戲對小墨這個角色的成長非常關鍵，「很感謝慧芳姐在拍攝現場給我很多指導和鼓勵，讓我能更有信心地詮釋這個複雜的角色。」

