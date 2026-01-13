范少勳劇中為妹妹求「換心手術費」踏入凶宅 房仲：窮和鬼哪個比較可怕？

《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆攜手郝芳葳共同打造，集結金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳與陳姸霏主演，以神祕房仲公司「義勝房屋」為核心，透過一棟棟被標記為「凶宅」的房子，揭開亡靈與生者彼此牽引、無法割捨的命運交會。

陳姸霏(左)與影后洪慧芳有高強情緒對手戲。（圖／Disney+）

除了驚嚇感十足，《凶宅專賣店》更在情感層次上直擊人心。從業17年的知名房仲文奕夫看完後直呼高度共鳴，尤其范少勳飾演的「阿澤」為了籌措妹妹換心手術費，不得不踏入凶宅市場的抉擇，讓他深有感觸。面對「為什麼要做這行」的疑問，文奕夫一句反問道出現實殘酷：「窮和鬼，哪個比較可怕？」也精準點出劇集的核心——鬼固然可怕，但人被現實逼到無路可退的執念，才真正令人心碎。

陳姸霏(左)、范少勳在凶宅買賣工作中成為彼此重要的心靈支柱。（圖／Disney+）

劇中鬼魂用彈珠吸引注意的橋段，也讓文奕夫直言「完全演進現實生活」，他透露自己實務上遇過的是燈光開關異常，「真的會發生這種事。」而Disney+也同步釋出創意影片，邀請文奕夫化身「義勝房屋」面試官，面試范少勳與陳姸霏，透過輕鬆互動分享凶宅買賣的冷知識，為這部驚悚新作增添一抹趣味。

李銘順、施名帥、范少勳。（圖／Disney+）

《凶宅專賣店》不只賣恐怖，更賣人心，在鬼影幢幢的空間裡，映照出每個人為了活下去所付出的代價，也讓這些「不想被住的房子」，成為最貼近人性的所在。