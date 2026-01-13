范少勳新劇飾凶宅房仲 17年資歷房仲有感劇情寫實
（中央社記者洪素津台北13日電）台劇「凶宅專賣店」由導演奚岳隆與郝芳葳執導，演員范少勳劇中為籌措妹妹手術費而投身凶宅房仲，拋出「鬼很可怕，但人的執念與生存壓力更讓人心碎」議題，劇情讓從業17年凶宅房仲很有感。
「凶宅專賣店」16日將在串流平台Disney+上架開播，劇情聚焦處理凶宅買賣的神秘房仲公司「義勝房屋」，透過每一次交易揭開潛藏在凶宅背後的遺憾、執念與溫暖。
劇中范少勳為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲。從業17年凶宅房仲文奕夫透過新聞稿分享，此橋段讓他很有共鳴，還反問「窮和鬼，哪個比較可怕？」這種現實壓力下的抉擇，正是劇中想傳達的情感核心，鬼很可怕，但人的執念與生存壓力更讓人心碎。
戲裡鬼魂丟彈珠吸引注意的橋段，文奕夫直言，「我遇過的是玩燈的開關，但真的會發生這種事，這齣戲真的有演進我的現實生活」。
串流平台也推出互動式線上賞屋網站，完整還原劇中神秘房仲公司。網站推出多間「熱門物件」，有愛小孩家庭首選、精緻透天宅等，但每張房屋照片都暗藏不尋常的細節，點擊網頁任一角落，還會觸發由動力火車演唱的主題曲「最後一搏」，帶領觀眾走入這場靈異前導。
「凶宅專賣店」1月16日將在Disney+上線，每週五更新2集，2月13日完結。（編輯：張雅淨）1150113
