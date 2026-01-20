范少勳是陳姸霏的冤親債主 《凶宅專賣店》被斷言：注定會愛上他

李銘順、范少勳、陳姸霏主演的懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》故事以專門販售凶宅的神祕房仲公司「義勝房屋」為核心，透過一間間凶宅，串起亡靈未竟的心願，也揭開角色內心最深層的傷口。

范少勳在街上發傳單宣傳。（圖／Disney+）

范少勳飾演菜鳥房仲「阿澤」，為了籌措妹妹的換心手術費誤闖凶宅市場，卻始終揮不去父親弒母的童年陰影。首集中，他在送別一名小男孩鬼魂時，溫柔說出「你要投胎到好一點的人家喔」，導演奚岳隆、郝芳葳一致認為，這段看似靈異卻直擊人心的情節，是全劇最揪心的故事之一。

范少勳在劇中頻頻直面恐懼，其中一場進入凶宅時，竟被調皮鬼魂丟出菜刀，嚇得他當場愣住。危急時刻，由陳姸霏飾演的通靈師「畢墨雨」空手接刀救援，成為首播中最令人印象深刻的畫面之一。

陳姸霏路上發傳單。（圖／Disney+）

陳姸霏此次飾演性格剛毅的通靈少女，首度挑戰動作戲。導演透露，初次見面時便被她眼中那股「不服輸的眼神」吸引。劇中畢墨雨與中藥行「慈安堂」的畢婆婆（洪慧芳 飾）相依為命，時常替「義勝房屋」處理凶宅驅邪事務。

首集中，畢婆婆掐指一算，直言阿澤是畢墨雨的「冤親債主」，注定會愛上他，而畢墨雨本人卻嘴硬回嗆「長得醜不是我的菜」，角色個性鮮明。她也在劇中說出一句令人動容的台詞：「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事。」

除了兩位年輕主演，李銘順飾演的「義勝房屋」店長曾國雄，以及施名帥飾演的怕鬼助手陳勇仁，背後也各自藏著不為人知的過往，隨著一間間凶宅被揭開，角色的故事線也將逐步浮現。

由於劇情涉及多處凶宅拍攝，劇組特別請來法師全程駐點，提醒拍攝禁忌與注意事項，該名法師同時也擔任民俗顧問，讓整部作品在驚悚氛圍中，依然保有對台灣民俗文化的尊重與真實感。