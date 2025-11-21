范少勳酒醉激吻陌生女 簡嫚書交鋒「小三」邵雨薇

《人浮於愛》范少勳創業失利竟激吻陌生女，也是渣男代表之一。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）





台灣大哥大MyVideo出品、改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，開播後連續霸榜，討論度持續飆升，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪直呼感謝。

楊祐寧感性表示：「謝謝大家對這部戲的喜愛，也請大家繼續支持，好讓它繼續維持在榜單第一名。」邵雨薇則說：「很開心大家很用心一起努力的作品有被看見，《人浮於愛》討論的是人性更深的面向，觀眾能從中反思，也能輕鬆看、從劇裡得到安慰。」簡嫚書直率喊：「好開心呀，謝謝大家喜歡《人浮於愛》。」

上週劇情最震撼的結尾，莫過於辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，竟在黃湯下肚後與陌生女子在廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到自己心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」

《人浮於愛》宋芸樺談出軌雷點，解決方式關鍵在挽回「信任」。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」而辛毅夫與潘心彤（宋芸樺 飾）接下來的感情走向，也是劇情關注焦點。此外，楊祐寧飾演的「顧厚澤」劈腿兩女，即使簡嫚書飾演的「范月姣」經常以死相逼也無法對她狠心分手，觀眾都疑問，「難道他比起周曉琪（邵雨薇 飾）更愛范月姣嗎？」

楊祐寧自我解讀，「這兩段關係無法比較，顧厚澤對月姣除了愛，還有一份疼惜。即使這段感情已經壞掉，他仍會心疼她的自傷行為。這不是一句『不愛了』就能結束的，所以感到無比心痛。」本週也將揭曉月姣對顧厚澤生命的意義，以及兩人的過去。

《人浮於愛》簡嫚書（左）認為劇中的她與楊祐寧（右）角色是生死與共的愛，因此才難以分開。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》劇情進入後半段，顧厚澤從一開始冷靜的精神科醫生，漸漸讓觀眾看見他內心的創傷與崩潰的一面，甚至將在最新劇情裸露自白，「我是殺人犯！」簡嫚書認為月姣與顧厚澤關係之所以無法輕易剪斷，是源自她打從心裡認為「那是一種生死與共的愛」。

而本週另一大看點將有周曉琪與范月姣兩人火花四射的正面交鋒。對於周曉琪主動上門找月姣那場戲，簡嫚書語氣犀利直言：「她就在宣示主權啊，想把范月姣踐踏在地上踩爛。」火辣口吻預告兩女交鋒場面必須鎖定。

《人浮於愛》邵雨薇（左）隱瞞肚中孩子身世，與楊祐寧（右）感情走向也是看點。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

