范少勳闖凶宅被鬼襲擊 陳姸霏「空手接菜刀」

陳姸霏(左)與影后洪慧芳(右)有高強情緒對手戲。（圖／Disney+）

李銘順、范少勳及陳姸霏主演懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》今（20日）正式上線，范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲，其中一集進入凶宅時，竟被調皮的鬼魂丟菜刀，讓他當場驚嚇到不行，而飾演「驅魔少女」畢墨雨的陳姸霏在旁立刻救援，空手接住菜刀，驚險橋段也讓觀眾印象深刻。

陳姸霏這回演出性格剛毅的通靈師，也是首次挑戰動作戲，導演表示當初在見面時，在她眼中看到「不服輸的眼神」，雖然外型嬌小，但卻有強大的能量。而陳姸霏在劇中也向范少勳說出動人金句「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事」，讓人期待兩人之後的發展。

范少勳將揭開潛藏在凶宅背後的故事。（圖／Disney+）

除了范少勳、陳姸霏，還有飾演店長的李銘順、怕鬼的助手施名帥背後也都有不為人知的故事，隨著深入不同凶宅將一一揭露，《凶宅專賣店》因為故事內容拍攝不同凶宅，更特地找來法師幫忙駐點，告知他們不能去哪些角落、哪些狀況要注意，該名法師同時也是這部劇的民俗指導，也帶領觀眾更了解台灣民俗文化。《凶宅專賣店》已於1月16日於Disney+獨家上線，每週五更新兩集。

