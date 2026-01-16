范少勳闖凶宅「遭鬼魂丟菜刀」 陳姸霏徒手救援滿手血超驚悚

由李銘順、范少勳及陳姸霏主演的懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》今16日正式上線。其中一集范少勳進入凶宅時，竟被鬼魂丟菜刀，讓他當場嚇到不行，陳姸霏則在一旁立刻救援，空手接住菜刀，場面相當驚險。

由李銘順、范少勳（右）及陳姸霏（左）主演的懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》16日正式上線。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，劇情講述范少勳飾演神祕房仲公司的菜鳥「阿澤」，透過與前輩們共同販售一間又一間的凶宅，牽引出背後不同亡靈長居凶宅的動人故事。

首集更有與小男孩鬼魂告別的感人橋段，看似頑皮中帶有一絲邪惡的祂，其實是受到虐待而去世，范少勳在送別時講出催淚台詞「你要投胎到好一點的人家喔」，讓觀眾瞬間爆哭，更是導演奚岳隆、郝芳葳一致認同最揪心的故事之一。

范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲，但心裡卻一直難忘父親殺害母親的陰影，透過深入不同凶宅，而對家庭、生死有了全新的體悟，其中一集進入凶宅時，竟被調皮的鬼魂丟菜刀，讓他當場驚嚇到不行，而飾演「驅魔少女」的陳姸霏在旁立刻救援，空手接住菜刀，驚險橋段也讓觀眾印象深刻。

陳姸霏這回演出性格剛毅的通靈師。（圖／Disney+提供）

陳姸霏這回演出性格剛毅的通靈師，也是首次挑戰動作戲，導演表示當初在見面時，在她眼中看到「不服輸的眼神」，雖然外型嬌小，但卻有強大的能量。而當被問到是否覺得范少勳長得帥，也立刻傲嬌回嗆：「長得醜不是我的菜！」相當入戲詮釋這位大剌剌的通靈少女。

提到《凶宅專賣店》可怕又感人，導演奚岳隆分享《凶宅專賣店》是啟蒙自賣座韓片《與神同行》系列，覺得同樣身為重視喪葬習俗的亞洲民族和韓國能拍得這麼好，台灣人一定也可以，笑稱「這可能是一種台灣人的倔強吧」，同時也希望能用與以往不一樣的方式來呈現台灣民俗。

