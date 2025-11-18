范少勳首次歐洲行不畏寒 自覺進歐風建築聽鐘聲變灰姑娘

范少勳隨電影《失樂園》首度到歐洲超興奮。（冬候鳥電影 、文策院提供）

育幼院議題及兒少犯罪電影《失樂園》由蔡銀娟擔任導演兼編劇，17日在歐洲愛沙尼亞塔林黑夜國際影展舉行世界首映，蔡銀娟以及演員范少勳在愛沙尼亞首都塔林與歐洲觀眾相見歡，更首次體驗北歐寒冷天氣，體感只有0度的黑地毯，兩人都嗨喊：「興奮到忘記冷了。」

以往的影展都是紅毯，但塔林黑夜影展卻是走「黑毯」，讓蔡銀娟感到相當特別，她也特別受邀當地的電視台接受訪談，以在地化的方式介紹電影給在地的觀眾。范少勳則興奮表示：「這是我第1次在歐洲，感覺很新鮮，最大的感受就是超冷，早上梳化的時候看到下雪，這也是我第1次看到下雪，這裡建築物的風格讓我感覺很像在童話故事裡面，還是給愛沙尼亞的梳化老師梳化，都是很棒的體驗。」

蔡銀娟（右）、范少勳赴愛沙尼亞出席新片《失樂園》首映。。（冬候鳥電影 、文策院提供）

范少勳還搞笑說：「沒想到可以在這裡吃到水餃，還可以搭配優格，回台灣可以試試看這樣的搭配，看會不會有塔林的味道。」另范少勳也很喜歡在地的古蹟，「進到那些很像城堡或是教堂，都會很想去摸摸他們的石材，會一直聽到鐘聲，有種穿越歷史的感覺，提醒我趕快回家，不然會像灰姑娘。」

