范少勳驚悚劇《凶宅專賣店》獲好評 影評人讚：完全我的菜

【緯來新聞網】金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演的 Disney+懸疑驚悚劇《凶宅專賣店》，故事圍繞神祕房仲公司「義勝房屋」，透過一間間看似嚇人的凶宅，牽引出亡靈與生者的交織命運。該劇在北影首映後獲得好評，影評人、業界房仲大讚作品在驚悚氛圍營造與人性書寫間取得完美平衡，影評頻道《電癮好選喆》主持人簡立喆直言：「完全是我的菜！原本以為迪士尼的片一定會很『闔家觀賞』，沒想到是扎扎實實的恐怖片！」

金馬新人范少勳及陳姸霏主演懸疑驚悚劇《凶宅專賣店》。（圖／Disney+提供）

而《好·嗑電影》影評人浩克更將《凶宅專賣店》封為「今年北影的第一名！」大讚驚悚橋段「幾乎是電影等級的特效」，認為恐怖片專業戶、《女鬼橋》導演奚岳隆從前兩集就把氛圍營造得非常完整，在角色塑造上更是細膩深厚「情感渲染的很到位」喊話「看到哭！」

《凶宅專賣店》集結金鐘視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥主演。（圖／Disney+提供）

從業17年的知名房仲文奕夫更直呼超有共鳴，尤其范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲。面對為什麼做這行的疑問，文奕夫反問：「窮和鬼，哪個比較可怕？」這種現實壓力下的抉擇，正是劇中想傳達的情感核心──鬼很可怕，但人的執念與生存壓力更讓人心碎。劇中鬼魂丟彈珠吸引注意的橋段，文奕夫直言：「我遇過的是玩燈的開關，但真的會發生這種事！《凶宅專賣店》真的有演進我的現實生活」。

