范少勳《失樂園》愛沙尼亞首映 親睹初雪、吃水餃配優格體驗超奇葩

范少勳出席愛沙尼亞塔林黑夜國際影展體驗在地美食，愛上西伯利亞餃子。 冬候鳥電影 、文策院提供

關注育幼院議題及兒少犯罪的電影《失樂園》昨（17日）在歐洲愛沙尼亞塔林黑夜國際影展隆重舉行世界首映。導演兼編劇蔡銀娟、監製李志薔與李怡芳，以及演員范少勳親自前往愛沙尼亞首都塔林，兩人首次體驗北歐的寒冷天氣，在體感只有0度的「黑地毯」上，仍興奮地表示：「興奮到忘記冷了！」

入選A級國際影展 導演蔡銀娟期待電影帶來正面影響

塔林黑夜影展於愛沙尼亞首都塔林舉辦，是國際電影製片人協會（FIAPF）認證的A類影展，與柏林、坎城、威尼斯影展等同級。導演蔡銀娟表示十分敬佩比利時達頓兄弟二人，其作品長期關注社會議題並影響當地法律與社會制度的改變，因此她也期待《失樂園》未來在台灣放映時，能對相關議題產生正面的社會影響力。

范少勳歐洲初體驗遇塔林初雪 笑稱建築風格如童話故事

由於塔林黑夜影展有別於傳統的紅毯，獨特的「黑毯」設計讓首次體驗的蔡銀娟導演感到相當特別。首次前往歐洲的范少勳對於能在愛沙尼亞進行世界首映感到相當新鮮。他最大的感受是當地天氣超冷，興奮分享：「早上梳化的時候看到下雪，這也是我第一次看到下雪。」

此外，當地建築物的風格讓他感覺很像身處童話故事之中，加上接受愛沙尼亞當地梳化老師打理，對他而言都是很棒的體驗。聊到首度參與海外放映，范少勳笑說這是他許願已久的事情，希望能透過世界首映去更多不同的地方，讓更多人看到這部電影，並注意到育幼院與兒少犯罪的議題。

聊及在愛沙尼亞的在地體驗，范少勳搞笑說：「沒想到可以在這裡吃到水餃，還可以搭配優格，回台灣可以試試看這樣的搭配，看會不會有塔林的味道。」導演蔡銀娟也對這個當地美食「西伯利亞餃」印象深刻。

蔡銀娟執導新片《失樂園》於愛沙尼亞首映，與男主角范少勳一同出席特別的「黑地毯」。冬候鳥電影、文策院提供。

范少勳也表示很喜歡在地的古蹟，他形容：「進到那些很像城堡或是教堂，都會很想去摸摸他們的石材，會一直聽到鐘聲，有種穿越歷史的感覺，提醒我趕快回家，不然會像灰姑娘。」

電影《失樂園》描述了三個視角帶領觀眾走進惡的循環。故事講述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。另一條線索則是一樁殺狗疑案，開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化院裡的孩子卻挫折重重。

而18歲離開育幼院回到老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨生存困境以及詐騙工作的誘惑。「失樂園」象徵著天使墜落、惡魔誕生的境地，電影探討有些人因為種種原因往下墜落，如同天使變成惡魔的過程。電影《失樂園》預計將於2026年在台灣正式上映。



