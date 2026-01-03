范怡文今登府城新年音樂會 忙到沒時間陪愛女跨年

范怡文3日登上 2026 府城新年音樂會舞台。（翰森娛樂提供）

范怡文去年圓夢登上台北大巨蛋參與「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，2026年開年又行程滿檔，她今（3日）受邀出席在台南登場的「2026府城新年音樂會」，更將於1月31日在台北舉辦「玩家玩音樂」金歌勁曲演唱會，為樂迷帶來不同形式、卻同樣深刻的音樂體驗。

范怡文昨（2日）與交響樂團進行彩排，這是她首次以完整交響樂編制參與新年音樂會形式的演出。對她而言，從站上舞台到與樂團合作的每一刻都充滿新鮮感與趣味。當她第一次與交響樂團合作，現場龐大的樂團編制與層次分明的音樂，也讓她感受到前所未有的震撼與開心，直言「唱起來特別過癮」。

在本次新年音樂會中，范怡文除了獨唱〈魂縈舊夢〉揭開演出序幕，也與趙詠華合唱〈這些日子以來〉，並詮釋〈你是我前世的知己〉、〈新不了情〉等華語經典，以成熟低嗓在交響樂襯托下，唱出跨越年代的情感記憶。

值得一提的是，范怡文的女兒日前自美國返台與她一同跨年，不料她因為行程緊湊，不僅要前往台南府城新年音樂會外，還要為月底登場的「玩家玩音樂」演唱會練歌，完全沒心情跨年。她笑言暫時無法好好陪女兒吃吃喝喝、到處走走，只能把相聚的心情，化作舞台上的每一首歌。而她女兒則自己約朋友去日本旅遊慶新年。

