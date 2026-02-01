范怡文唱一半開嗆林俊逸 「你站離我遠一點」

范怡文（左）、林俊逸合唱〈貝加爾湖畔〉。媒體棧提供



流行音樂教父鮑比達昨（1╱31）舉辦「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，他以手風琴揭開〈貝加爾湖畔〉序幕，林俊逸也從觀眾席走上舞台，與范怡文（COCO）合唱，她虧林俊逸：「你實在太高了，你站離我遠一點好了。」他則說：「沒關係啦！我站在妳後面也不會擋住我。」笑鬧開唱。

范怡文與林俊逸即興牽手轉圈跳起雙人舞，但唱完後他又吐槽：「COCO姐剛剛不是說要好好跳舞嗎？怎麼扭一下下就不扭了？」讓她沒好氣地說：「你又不好好教我。」鬥嘴歸鬥嘴，2人仍很有默契地合唱〈涼涼〉。

鮑比達以手風琴揭開〈貝加爾湖畔〉序幕。媒體棧提供

而林俊逸也以One Take的方式在現場LIVE錄製范怡文的〈把自己寵壞〉，她笑說：「俊逸唱的版本感覺更加奔放自由，也很貼近這首歌的意義。」他緊接著演唱〈You Raise Me Up〉，透露鮑比達的編曲相當特別，將情感層層堆疊，跟他之前唱過的版本差異很大，唱得很過癮。

另外，范怡文也獻唱羅大佑的〈滾滾紅塵〉和鮑比達〈新不了情〉向大師致敬，鮑比達分享當初20分鐘就創作出〈新不了情〉，還笑說：「如果我趕上前一班巴士，或許就沒有〈新不了情〉，一切只能說是奇蹟！」

