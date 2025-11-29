范怡文在珠海大劇院 打造〈美好時光〉

范怡文出道屆滿40周年，正式宣布和知名製作人崔軾玄合作。新東家展現頂級誠意，豪擲重金獨家包下珠海大劇院，動員大隊人馬拍攝全新單曲〈美好時光〉MV，作為獻給范怡文的重量級加盟禮。

〈美好時光〉是一首關於記憶、陪伴與感受的誠摯之作。透過范怡文沉穩且充滿故事感的嗓音，將人生的起伏轉化為溫柔旋律。她感性分享：「清晨醒來心頭還有夢想，每天都是美好時光。」以此鼓勵歌迷勇敢快樂地生活。

MV呈現遺憾式浪漫

拍攝MV當天，范怡文一踏進劇院，就被眼前金碧輝煌的宏偉場景深深震撼，直呼這份禮物太用心！導演史建偉表示，MV設計理念是「在最廣闊的場景中，呈現最微小的感動」。團隊利用劇院磅礡的空間感，搭配柔和光影，營造出靜謐優雅的氛圍，與歌詞中「熄了燈開了窗，透過一線星光」的意境完美契合。

廣告 廣告

范怡文在舞台上專注演唱，深刻傳遞了幸福來自於「濃情後細水流長」的陪伴與愛。MV採雙線敘事，以一張泛黃門票與卡帶隨身聽為線索，串起一段跨越20年的「遺憾式浪漫」。故事描述男女主角從青澀校園，到男主角成為設計師後在城市大樓看見范怡文巨幅海報，最終兩人履行約定回到劇院重逢。結尾字幕寫道：「致所有，回不去的永恆的美好時光」，為這首歌留下動人的註解。

范怡文學生時期參加大學城歌唱比賽，低沉動人嗓音獲唱片公司青睞，更以一曲〈這些日子以來〉紅遍大街小巷，她日前在「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會上，與好友馬毓芬同台合唱這首歌掀起回憶殺。

她近年不僅重現經典也持續推出新作品，今年首度演唱台語歌曲、也是「旺旺孝親獎」的得獎歌曲〈芋冰〉，更以全新單曲〈美好時光〉在各大排行榜收獲好評。