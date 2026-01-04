范怡文曾是身家破億CEO 遭親姊背叛「剩400元求生」 親揭近況

藝人范怡文24歲時曾投身服飾產業，事業版圖從台灣擴展至大陸市場，資本額一度突破2億元台幣，卻在最風光之際遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO變成背負鉅額債務的負債人。她付清所有員工資遣費與貨款後，身上一度僅剩不到400元台幣，當時的食宿全靠朋友接濟度日，如今重返音樂舞台再出發。

范怡文3日在《2026府城新年音樂會》開唱。（圖／翰森娛樂提供）

范怡文近年重返舞台，迎來2026年，她的演出行程滿檔：1月3日登上《2026府城新年音樂會》舞台，並預告將於1月31日在台北舉辦「玩家玩音樂」演唱會，為樂迷帶來不同形式的音樂饗宴，這也是她首次與交響樂團合作演出。她也分享彩排時，龐大的樂團編制與層次分明的音樂讓她感受到前所未有的震撼，直言「唱起來特別過癮」。

范怡文保養得宜，擁有凍齡美貌。（圖／翰森娛樂提供）

新年音樂會中，范怡文以〈魂縈舊夢〉揭開演出序幕，也與趙詠華合唱〈這些日子以來〉，並詮釋〈你是我前世的知己〉、〈新不了情〉等華語經典歌曲，唱出跨越年代的情感記憶。重量級音樂製作人鮑比達也特別南下觀賞她的演出。

范怡文的女兒近日返台與她一同跨年，但因整個1月行程緊湊，除了台南新年音樂會外，還需全心準備專場演唱會，她暫時無法好好陪伴女兒吃喝玩樂、四處走走，只能把相聚的心情化作舞台上的每一首歌曲。

