范怡文焦曼婷韓菲 高歌親情融化全場
第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮29日在湖南長沙北辰國薈酒店盛大舉行，范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。
62歲范怡文有玉女歌手封號，推出第一首台語歌〈芋冰〉大受歡迎，這首歌也被私立育才雙語小學當成教材，不少小學生也會唱，還畫下卡片回饋給她，讓她大為感動。她自認年少叛逆反骨，直到自己結婚、為人母後，終於明白父母的苦心，演唱孝親獎得獎的歌曲，傳遞了這份孝心。
她從年輕出道，中途轉戰服飾行業20年，最後回歸歌手，活得瀟灑自在，目前他的兒子33歲已結婚、女兒也大學畢業從事直播事業，她的教育哲學就是自由發揮、不會古板限制，「跟隨自己的心最重要，趁年輕就去做，不管做什麼選擇，人生又不是不能重來。」
焦曼婷身穿一襲粉色洋裝登台，透露〈你知道我需要什麼〉歌詞傳達很多來不及，但自己很幸運，有機會圓夢跟父親合作，表達她平時都說不出來的話。而她在演唱時，大螢幕上播放父親焦恩俊，身旁還有86歲的奶奶，三代同堂畫面溫馨，焦曼婷最後撒嬌告白，以身作則愛要大聲說。
其實這次的演出，她帶上「爸爸的外套」當幸運物，上台之前聞一下爸爸的味道，可以讓她很安心，感覺好像他就在身邊給她力量。回望成長過程，父親說過「要做就做會讓自己快樂的事」，深深影響著她，她感謝父親的全力支持，「你沒有強迫我去符合誰的期待，所以當我做到的時候，會想大喊看到了嗎。」
韓菲帶來改編版〈茉莉花〉，這首歌讓她挫折徬徨時，想到家人們的存在就會變得勇敢。這次到長沙演出，母親余皓然親自陪同當小助理，而爸爸王中平曾和她分享過音樂夢，「他說創作歌手的使命，要透過創作把自身和其他人們的故事、情感、心聲唱出來，那是會感動、鼓舞人心的。」她繼承這使命要發揚光大。
