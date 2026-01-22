范怡文開唱愛女回台力挺 「忙碌中帶來一抹溫柔且穩定的力量」

范怡文推出全新單曲〈優雅〉。（圖／翰森娛樂提供）

范怡文推出全新單曲〈優雅〉，新作以輕盈明快的旋律為基調，細膩描繪「不必盛裝、不需刻意」的生活哲學，。這首歌由知名音樂人梁凡作曲、崔軾玄作詞，為忙碌的現代生活帶來一抹溫柔且穩定的力量。

她感性表示：「優雅不是逞強，也不是完美，而是在每一個角色與責任之間，找到適合自己的呼吸方式。」希望透過這首作品，陪伴聽眾在前進的同時，也能照顧好自己的心情，用最舒服的步伐走在生活裡。

范怡文31日將和鮑比達、林俊逸一同現身《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》。（圖／翰森娛樂提供）

此外，范怡文31日將和鮑比達、林俊逸一同現身《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》，她透露女兒也會特地從美國返台支持，讓她在緊湊的工作節奏中，多了一份溫暖的力量與期待。

