范怡文首唱進大巨蛋嗨喊「很爽」曝老友馬毓芬私下互動
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋登場，齊聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造7小時不斷電民歌時光機。為完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，在人數及製作規模上打破民歌演唱史上空前紀錄，其中台前幕後一舉動員超過2500位工作人員群策群力。
他們還特地為了〈廟會〉這首歌史無前例地邀來160 位民間藝術團隊跨界合作，融合北管＋月琴伴奏及神將＋神轎「出巡」，不僅讓演出元素更加豐富飽滿，也創下民歌演唱會演出人數及曲目量新高，堪稱民歌史上曲目最完整的一次總回顧。
范怡文、好友馬毓芬同台飆唱〈這些日子以來〉，2人從升降台一起登場，默契熱唱，范怡文激動說，站上大巨蛋的舞台很爽，「舞台、螢幕都很大，感覺很棒、很新鮮。」范怡文、馬毓芬頗有私交，曾數度同台演出，私下也會常約吃飯聚餐，大展好友誼。
民歌天后潘越雲以經典的深情嗓音接連演唱招牌歌〈天天天藍〉與〈守著陽光守著你〉，後段由南方二重唱、葉佳修、金智娟、趙樹海等民歌代表輪番登場，從〈相知相守〉到〈春風〉、〈青梅竹馬〉一路唱至〈夏之旅〉、〈閃亮的日子〉，以合唱與獨唱交錯堆疊，帶領觀眾坐上了橫跨70–90年代的青春列車；其中趙樹海、靳鐵章與新生代歌手楊肅浩等人合唱的〈今山古道〉，以及周治平壓軸領軍的〈陽光和小雨〉、〈夏之旅〉、〈閃亮的日子〉。
