范怡文〈優雅〉發片備戰演唱會

范怡文近期全力投入31日「玩家玩音樂」演唱會的籌備工作，在密集準備演唱會的同時，新歌〈優雅〉也於今（23日）正式發行。62歲的她，不僅升格當阿嬤，女兒也特地自美國返台，在這段時間給予她重要支持，準備到場觀看演唱會，讓她在緊湊的工作節奏中，多了一份溫暖的力量與期待。

〈優雅〉由音樂人梁凡作曲、崔軾玄作詞，歌曲以輕快明亮的旋律為基調，傳達一種貼近生活、從容自在的態度。新歌的推出，也成為范怡文在繁忙節奏中，對生活態度的一次溫柔表述。她坦言，正是在這樣忙碌又充實的狀態下，更能體會「優雅」其實來自於內心的穩定，而非外在的速度。

范怡文分享，「優雅不是逞強，也不是完美，而是在每一個角色與責任之間，找到適合自己的呼吸方式。」她希望透過這首作品，陪伴聽眾在前進的同時，也能照顧好自己的心情，用最舒服的步伐走在生活裡。

她也提到，〈優雅〉不僅是一首輕快的流行作品，更是一種面對生活的溫柔提醒，期待這首歌能在演唱會與日常之間，陪伴更多人找到屬於自己的生活節奏。