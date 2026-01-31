范怡文、林俊逸合作鮑比達稱「最難挑戰」

被譽為「亞洲流行音樂教父」的鮑比達，1月31日舉辦「玩家玩音樂」金歌勁曲演唱會，還邀來唱將范怡文與美聲王子林俊逸、當代傳奇劇場花旦黃若琳擔任嘉賓，給粉絲滿滿驚喜。

范怡文與林俊逸登場後，兩人直呼演繹鮑比達的新編曲是「歌唱生涯中最困難的一次挑戰」，不僅音域與技巧難度全面升級，更要求情感層次與舞台表現同步到位。

范怡文驚喜演唱〈美好時光〉，展現絕佳唱功，並暢談她步入歌壇已41年，點點滴滴對她都是美好時光，也感謝這首歌的金牌詞曲創作人崔軾玄特地撥空到現場觀賞。

為了詮釋作品，兩位歌手在排練期間反覆調整，范怡文甚至為此「噤聲」3天，只為保有最完美狀態。她昨與林俊逸在台上即興牽手轉圈跳雙人舞，將氣氛拉滿。

林俊逸忍不住吐槽范怡文：「剛剛不是說要好好跳舞嗎？怎麼扭一下下就不扭了？」范怡文也搞笑回應：「你又不好好教我。」逗得全場笑聲不斷。