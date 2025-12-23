范斯共和黨內輾壓、紐森民主黨唯一破10 CNN美2028總統民調出爐

美國有線電視新聞網（CNN）於美東時間12月21日公布最新民調，針對2028年美國總統大選初選潛在人選進行調查。結果顯示，現任美國副總統范斯（JD Vance）在共和黨陣營中呈現斷檔領先之姿，而加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）則在民主黨支持者之間取得相對優勢，不過整體選情仍呈現高度分散、未明朗的狀態。



民調顯示，約有一半的美國成年人表示，已開始思考下一屆總統大選，但在這群人之中，仍有接近3分之2的受訪者坦言，尚未浮現任何具體或明確的支持對象。在已表態的受訪者中，共點名多達65名不同的潛在候選人，顯示選民意向高度分散，多數人選的支持度僅落在1%甚至更低，反映2028年選戰尚處於早期醞釀階段。

2016年以來首度兩黨皆無現任總統角逐提名局面



這場選舉也被外界視為一個重要分水嶺。若目前趨勢不變，2028年總統大選將成為自2016年以來，首度出現民主、共和兩黨皆無現任總統角逐提名的局面，意味著兩黨都將面臨重新整合政治路線與領導世代的挑戰。



在共和黨人及傾向共和黨的獨立選民中，范斯以22%的支持率領先其他潛在競爭者，展現其在黨內新生代選民中的能見度與影響力。排名其後的包括國務卿魯比歐（Marco Rubio），支持度為4%；佛羅里達州州長榮恩．迪尚特（Ron DeSantis）則獲得2%的支持。另有3%的受訪者點名希望現任或前總統川普（Donald Trump）再次參選，不過美國憲法第22條修正案已明文限制總統不得連任超過兩屆，使其再度角逐白宮在法律上存在障礙。



民主黨方面，紐森以11%的支持率位居首位，顯示其在自由派與中間選民中的潛在吸引力。前副總統賀錦麗（Kamala Harris）以5%居次；紐約州聯邦眾議員奧卡西歐-寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）獲得4%的支持；前交通部長皮特．布德賈吉（Pete Buttigieg）則有2%。另有2%的民主黨支持者表達希望前總統歐巴馬（Barack Obama）再度參選，但同樣受限於憲法第22條修正案的任期限制。



多數選民更重視候選人的「個人特質」



除了人選偏好，這份民調也進一步探問選民選擇候選人的關鍵因素，或對尚未形成偏好者而言，理想中的總統應具備哪些特質。結果顯示，不論是共和黨或民主黨支持者，多數人更重視候選人的「個人特質」，而非特定政策主張或意識形態立場。受訪者最常提及的正面特質包括誠實、同情心與同理心、願意幫助他人，以及廉潔與正確的價值觀與道德標準。

從整體分布來看，在目前已經表態的選民中，傾向支持共和黨或保守派人選者約占16%，傾向支持民主黨或自由派人選者約占14%，兩者比例相當接近，顯示選民結構尚未明顯向任一陣營傾斜。

這項CNN民調於12月4日至7日進行，共訪問1032名美國成年人，抽樣誤差為正負3.5個百分點，反映的是選戰初期的民意風向與潛在輪廓，而非最終定局。



責任編輯：許詠翔

