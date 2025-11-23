范斯夫人婚變? 反駁幫3娃洗澡忘戴婚戒
第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lejeune)，被拍到她手上沒戴婚戒。網路議論紛紛，21日甚至開始流傳她與丈夫范斯分居的謠言。對此，烏莎的發言人向「今日美國報」(USA TODAY)聲明表示，烏莎「是三個孩子的母親，她經常洗碗、為孩子們洗澡，有時候忘記戴戒指。」
X平台眾說紛紜的評論中，民主黨策士帕克霍緬科(Adam Parkhomenko)說：「有意思。烏莎·范斯昨天在列朱恩營沒戴婚戒。」民主黨官方帳號則問：「JD(副總統范斯)睡沙發了嗎？」
「今日美國報」報導，現年39歲的烏莎盡管是公眾人物，但低調內斂的她，更注重為人母而非政治人物的角色；她多次被人拍到的照片，有時戴婚戒、有時沒戴。烏莎被視為美國現代女性挑戰政治婚姻固有模式和束縛的一員。
自范斯就職副總統以來，烏莎只在前「觀點」(The View)節目主持人梅根·馬侃(Meghan McCain)的播客中接受一小時訪問外，再也沒有參加過任何媒體活動。
烏莎生於聖地牙哥，她的父母是信奉印度教(Hindu)的印度移民，都從事教育工作。她和范斯育有三個孩子：8歲的伊凡(Ewan)、5歲的維韋克(Vivek)和3歲的米拉貝爾(Mirabel)。
烏莎與范斯在耶魯法學院相識，范斯2016年出版的回憶錄曾描述烏莎：「她似乎是個基因突變體，集人類應有的所有美好品質於一身：聰明、勤奮、高挑、美麗。」范斯還稱烏莎是他的「精神導師」。
范斯10月底曾公開談到希望妻子改信天主教，被媒體寫成新聞。他在密西西比大學舉行的「美國轉捩點」(Turning Point USA)活動中表示，「我是否希望她也能像我一樣，被教會感動？是的，我真心希望如此，因為我信仰基督教福音，希望妻子最終也能有相同感受。」
但范斯說：「如果她沒有，上帝說：『人皆有自由意志』，所以這對我來說不是問題，而是需要與朋友、家人、你所愛的人，共同面對的事。」
