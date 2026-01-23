范斯指保護格陵蘭的本就是美軍 倡議美國會分享島上資源

美國副總統范斯（JD Vance）美東時間1月22日接受極限新聞網（Newsmax）訪問時，為總統唐納德．川普推動的格陵蘭政策進行辯護。他指出，美國目前已對這片北極領土提供隱性保護措施，因此基於其戰略重要性，美國應當分享其中的資源。



川普在1月21日宣布，經過與北大西洋公約組織（NATO）秘書長馬克．呂特（Mark Rutte）在瑞士達沃斯舉行的會談後，已建立格陵蘭交易的框架基礎。

阻礙敵對勢力入侵該地區是丹麥還是美軍？



川普在接受CNBC訪問時，雖然未透露太多交易細節，但表示這項協議將涵蓋美國及其歐洲盟友取得礦產權利的機會，以及在金穹（Golden Dome）防空系統上的合作項目。

范斯在明尼亞波利斯訪問期間，接受「卡爾．希格比前線」（Carl Higbie FRONTLINE）節目採訪時表示：「我們希望分享這片美麗陸塊的財富，其中蘊藏大量礦產與資源，而基本上我們正負責保護它。」他主張，阻礙敵對勢力入侵該地區的關鍵因素是美國的軍事實力而非丹麥的軍力，該地區包括丹麥的自治領土格陵蘭。



「什麼力量能阻止俄羅斯或中國入侵格陵蘭？難道是丹麥的實力？」范斯質問道，「雖然我很喜歡丹麥，但不是這樣。真正起作用的是美利堅合眾國的實力。」



如果美國飛彈系統無法掌控北極？



范斯強調，掌控北極地區對美國的飛彈防禦與國家安全至關重要。「如果你設想一下，如果天有不測風雲，某個外國發射洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊美國，我們的整個飛彈防禦系統如果無法掌控北極，就可能陷入不穩定狀態。」范斯說，「這意味著美國民眾的安全將受到威脅。」

范斯駁斥歐洲領導人的批評，認為那是政治上的表面文章，並不反映私下對話的真實情況。「他們在公開場合堅決反對，但在私下裡是否真的如此堅決？絕對不是。」范斯表示，政府採取的作法是基於現實主義，並非對歐洲抱持敵意。

「我們其實很愛歐洲。」范斯說，「我們愛歐洲到這種程度，甚至讓他們享受我們自家都沒享受到的好處──照顧好自己，希望他們更聰明一些。」



責任編輯：許詠翔



