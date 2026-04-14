范斯控伊朗「經濟恐怖主義」 稱談判有進展、球在伊朗手中

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026年4月12日，美國副總統范斯離開伊斯蘭馬巴德時，在空軍二號專機上揮手致意。美聯社



美國副總統范斯週一（4/13）指控，伊朗政府封鎖荷姆茲海峽航運，是「經濟恐怖主義」之舉，總統川普已明言「這種手段不是只有一方能使用」，因此依據同樣原則行事，「不讓任何伊朗船隻出海」。范斯並稱，在美伊首輪談判結束後，「球已在伊朗那邊」。

范斯（JD Vance）接受福斯新聞台（Fox News）專訪時表示，11日在巴基斯坦與伊朗的會談已頗有進展。他指出，美方代表團最後決定離開，因為認定伊朗談判代表權力不足，缺乏可達成最終協議的授權。

廣告 廣告

范斯指出，如今談判能否再推進，取決於伊朗領導階層是否拍板，「現在能否進一步對話，能否達成最終協議，球在伊朗那一方」。

范斯強調，伊朗必須展現彈性，接受美方提出的「關鍵要求」，包括將濃縮鈾交由美國控制，以及建立查核機制，確保伊朗不會發展核武。

范斯也表示，川普仍不排除與伊朗關係進一步正常化，前提是達成某些關鍵條件。范斯說，川普樂見「伊朗被當作一個正常國家對待，只要它有正常的經濟，只要它的人民可以繁榮昌盛」。

更多太報報導

歐盟砍半免稅進口鋼鐵額度 台灣恐受波及

美伊談判破局非終點 正醞釀停火後第二輪會談

破紀錄！全球最強航艦「福特號」部署近10個月 官兵士氣受考驗