范斯會見格陵蘭與丹麥外長前夕 格陵蘭總理重申無意選邊美國



格陵蘭與丹麥外交部長14日將在華盛頓會見美國副總統范斯以及國務卿盧比歐。就在此行前夕，格陵蘭總理尼爾森13日重申格陵蘭對丹麥的承諾，並否決了成為美國領土的可能性。

敢同美國爭高下 不向川普讓寸分

路透社報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）13日在丹麥首都哥本哈根與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）向記者說道：「我們正面臨地緣政治危機，如果現在必須在美國和丹麥之間做出選擇，我們會選擇丹麥。我們與丹麥王國團結一致。」

佛瑞德里克森坦言，美國高度關注格陵蘭所帶來的挑戰不容小覷：「要對抗我們最重要的盟友美國本來就不容易，但最艱難的部分或許還在後頭。」

格陵蘭商業與礦產資源部長納撒尼爾森（Naaja Nathanielsen）在倫敦表示：「對其他人來說，這或許只是一塊土地，但對我們來說是家」，他指出格陵蘭人樂於成為丹麥的一部分，並將自己視為美國的盟友，而不是美國人。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）強調以外交手段解決對美爭端的重要性，「我們的目標是把討論轉移到會議室，讓我們能夠面對面地交流。」

美國屢施壓格陵蘭 反促格丹團結一致

另一方面，格陵蘭的政治局勢似乎正在轉變，領導人與居民的重心放在長期獨立，而非立即自治。格陵蘭首府努克（Nuuk）的一位律師邁內爾（Finn Meinel）表示：「在目前情況下，對於格陵蘭而言，我認為明智的做法是與丹麥建立非常長期的合作關係，並繼續留在北約的安全保護傘下。」

住在努克的退休人士海爾曼（Charlotte Heilmann）表達了他的疑慮：「我無法想像以美國人的身分生活。我們是丹麥的一部分，也是北約成員國，所以我不明白他為何一再說想要佔領我們的國家。」

旅遊業者莫勒（Casper Frank Moller）指出，美國的威脅反而讓格陵蘭人更加團結：「去年仍有一些人關注迅速獨立，但在這些事情發生之後，大家變得更加一致，因為我們必須共同面對這種併吞的可能性。希望明天的會談能促成一個外交解決方案。」

美國總統川普多次強調格陵蘭對美國國家安全的重要戰略地位。白宮官員一直在討論各種計畫，以將格陵蘭納入美國控制之下，包括可能動用美軍以及向格陵蘭人支付一次性款項，以說服他們脫離丹麥。

