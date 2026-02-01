范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子

娛樂中心／綜合報導

網友在范曉萱身上看見大S的影子。（圖／翻攝自微博）

女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世滿百日，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。

范曉萱日前在中國節目侃侃而談生死議題以及未來發展，從畫面中可以看到，她將綠色頭髮綁成辮子造型，而網友討論焦點卻落在范曉萱的神情，認為在她身上看到大S的影子，「思念一個人就會慢慢變成她的樣子」、「怎麼會這麼像」。

事實上，大S離世消息傳開後，友人幾乎都在第一時間發文悼念，唯獨范曉萱噤聲多日，一度讓網友擔憂其狀況，後來才被媒體拍到低調前往大S豪宅追思。

范曉萱接受節目訪談。（圖／翻攝自微博）

