范曉萱台東跨年合體大S！感性告白：把她帶來了

娛樂中心／李筱舲報導



「2026台東跨年演唱會《東！帶我走》東漂去旅行」在天后張惠妹（阿妹）的領軍下昨（31）晚於家鄉熱力開唱。去年剛迎來出道30週年的范曉萱，也應邀攜手100%樂團首度在台東跨年舞台登場。晚會上，范曉萱不僅展現吹奏長笛與自彈自唱的音樂才華，更獻唱了由大S（徐熙媛）寫的《我要去哪裡》，用音樂傳遞對大S思念，讓現場萬名觀眾相當感動。





范曉萱「時空合體大S」攜2人創作曲登台 感性告白：我把她也帶來台東了！

范曉萱和100%樂團，昨（31）晚在台東跨年演唱會上獻唱多首歌曲。（圖／翻攝自臉書粉專《台東不一樣》）

廣告 廣告





范曉萱和100%樂團，昨（31）晚在台東跨年演唱會上唱了《那種女孩》、《Why》等歌曲。在演出中，她特別選唱了由大S作詞、自己作曲的作品《我要去哪裡》。范曉萱感性對台下表示：「接下來這首歌我到每個城市都會演唱，我非常欣賞這首歌的作詞人，我今天也把她帶到了台東跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹。」演唱完歌曲，范曉萱向天空獻上飛吻，象徵著兩人間深厚的情誼。

范曉萱「時空合體大S」攜2人創作曲登台 感性告白：我把她也帶來台東了！

范曉萱特別選唱了由大S作詞、自己作曲的作品《我要去哪裡》，演唱完畢，她向天空的大S送上飛吻。（圖／翻攝自臉書粉專《台東不一樣》）

除了緬懷好友，范曉萱也帶來了暌違16年的新專輯作品，並首度在舞台上獻唱新歌《過客》。她帶領歌迷閉上雙眼、沉澱心情，她說：「這是我第一次在舞台上演唱，好好看看我們的過去，生命中有什麼樣的過客，謝謝這些過客造就了我們。」昨（31）日的演出，范曉萱像是用音樂整理了過去一年的起伏，並透過音樂緬懷已故摯友大S，令在場無數觀眾十分感動。

原文出處：范曉萱「時空合體大S」攜2人創作曲登台 感性告白：我把她也帶來台東了！

更多民視新聞報導

曹西平驟逝星友不捨！黃明志發文揭「未竟約定」

66歲曹西平離世…「傳奇歌后」悲慟發聲了！

布魯克林缺席家族耶誕！發「妻子1家合照」遭網轟

