范曉萱憶大S對天空獻吻 aMEI、A-Lin共同飆歌引爆高潮

時隔5年，天后aMEI張惠妹於114年12月31日回到家鄉台東，在國際地標海濱公園舉辦「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」。現場湧入超過10萬人次，線上更有28萬人一同迎接2026年。最令人驚喜的是「aMEI × A-Lin」雙金歌后同台飆歌；此外，范曉萱也深情獻唱大S作詞的〈我要去哪裡〉，驚喜橋段接連讓全場瞬間沸騰。

阿妹愛徒持修登場連唱 K 歌金曲〈根本不是我對手〉、〈到底你是要不要我啦〉持續炒熱氣氛。隨後范曉萱與&100%登台帶來好友大S作詞、她作曲的歌〈我要去哪裡〉，她感性說，「這是我非常喜歡的作詞人，接下來這首歌我到每個城市都會演唱這首歌，我非常喜歡這首歌的作詞人，今天也把它帶到台東，獻給我最愛的好姐妹〈我要去哪裡〉。」瞬間讓現場瀰漫動人氣氛，在尾聲她還向天空獻吻給大Ｓ。

廣告 廣告

阿妹愛徒持修帥氣登場。（台東縣府提供）

唱出對好友的思念，讓全場動容。倒數時刻前，A-Lin 坐鎮跨年夜核心時段，獻唱〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌，並與aMEI合唱〈連名帶姓〉，將現場氣氛推至頂峰，接著倒數迎接2026年後，連發8000發煙火，長達5分鐘狂炸現場。

壓軸時刻，天后aMEI重磅登場，領軍全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連飆唱〈站在高崗上〉、〈愛是唯一〉、〈永遠的快樂〉等曲目，演出長達近一小時。在燦爛煙火與全場歡呼聲中，為演唱會畫下完美句點。除了精彩的演出，aMEI也在昨晚為粉絲送上大禮，以「阿密特」身分推出單曲〈你的存在就是愛我〉，張惠妹亦同步發行同旋律、不同編曲的〈我的存在就是愛你〉。

aMEI 表示，希望藉此讓大家感受愛、相信愛。她透露，張媽媽先前曾罹癌，且長年受高血壓、糖尿病三病纏身，近期更突然失憶，雖然總是笑臉迎人，卻記不起家人的名字，讓aMEI百感交集：「與其說難過，不如說是恐懼。」好在歷經治療，張媽媽身體好轉並恢復記憶，這段經歷讓她感觸極深，進而起心動念創作出這首歌。被問到這是否代表阿密特將正式回歸？aMEI 神祕地笑說：「值得期待，好像喔。」

更多中時新聞網報導

NBA》巴恩斯雙廿大三元 暴龍咬勇士

曹西平猝逝 乾兒子獲授權辦後事

林業雇主聘移工 勞保不能忘