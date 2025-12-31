范曉萱登台東跨年！獻唱大S作詞的歌曲 「獻給我最愛的好姐妹」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台東報導

《東！帶我走2026台東跨年晚會》今（31）日於台東國際地標海濱公園盛大登場，從白天一路唱到凌晨，結合主舞台與「音樂實驗場」雙軸策劃，把台東跨年直接升級成一場大型音樂節，陪全台觀眾迎接 2026。晚間6點整，玖壹壹打頭陣，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，而現場截至晚上10點以突破10萬人，而稍早范曉萱登台時也演唱了由大S作詞的歌曲，並說：「獻給我最愛的好姐妹。」

廣告 廣告

范曉萱登台東跨年。（圖／翻攝自范曉萱微博）

范曉萱與&100%樂團一同上台，可見范曉萱頂著綠色辮子頭，穿著黑白條紋上衣搭配綠色老虎紋毛絨外套，整體穿著十分帥氣且有個性。一路演唱〈屬於〉、〈那種女孩〉、〈Why〉、〈失敗的Man〉、〈戰〉等歌曲。

接著，當范曉萱要演唱由大S作詞的歌曲〈我要去哪裡〉前，她說：「接下來帶來這首歌曲我到每個城市都會演唱，我非常欣賞這首個的作詞人，今天我也把她（大S）帶到了台東跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹。」雖沒直接提起大S的名字，卻已表得了對好友的思念。最後，范曉萱帶來〈過客〉、〈管他什麼音樂〉、〈你的甜蜜〉，並與持修合作〈氧氣〉，跨世代與風格全面交會。





更多FTNN新聞網報導

大S曾想撮合朱孝天、小S！失敗理由曝光 「是個大怪咖」

蔡康永鬆口合體小S真實心境！ 淚憶大S離世：以為會活得比我久

大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關

