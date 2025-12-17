范曉萱與持修 台東跨年首度合作

記者戴淑芳／台北報導

在台東縣政府邀請下，張惠妹今年坐鎮台東跨年夜，《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》今年主打多組跨世代、跨領域ft. 組合，第一組「范曉萱×持修」夢幻同框，討論度先炸開。

范曉萱與持修的合作，對兩人來說都是全新體驗。持修坦言這是第一次與范曉萱合作，「她好酷！好有趣的一個人。」大讚歌曲的旋律歌詞跟萱姐的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

練團時，兩人選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，或合唱、或吟唱，不同世代對〈氧氣〉的詮釋，讓這首經典作品展現出全新的層次。

范曉萱甫於12月12日與100%樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔16年的全新作品，共收錄8首新作。