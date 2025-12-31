范曉萱「帶著大S」首到台東唱跨年 「獻給我最愛的好姐妹」惹哭人

〔記者陳慧玲／台東報導〕在天后張惠妹的邀請下，范曉萱昨(31日)晚首次到台東參加「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，由於去年2月她失去摯友「大S」徐熙媛，因此昨晚她特別選唱一首過去由大S寫的歌，介紹歌曲時也手指天上，永遠記得好友大S。

范曉萱&100%樂團，昨晚獻唱《那種女孩》、《Why》等歌曲，另外要演唱大S寫的歌曲《我要去哪裡》時，范曉萱說：「接下來帶來這首歌曲，我到每個城市都會演唱，我非常欣賞這首歌的作詞人，今天也把祂帶到台東跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹。」她的話感動不少粉絲。經紀人也談到，去年范曉萱陸續到多個城市參加音樂節演出，也都會特別獻唱這首歌，看得出大S永遠在她心中。

另外范曉萱也獻唱新歌《過客》，喊話台下歌迷閉上眼睛、沉澱自我，她說：「這是我第一次在舞台上演唱，好好看看我們的過去，生命中有什麼樣的過客，謝謝這些過客造就了我們。」

除了唱自己的歌，范曉萱也和阿妹愛徒持修合唱《氧氣》，另外持修個人也帶來《有一說一》、《根本不是我對手》等多首歌曲。

