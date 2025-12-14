范曾娶嫩妻與前妻子女「斷絕關係」？法界驚爆「沒有法律效力」

高齡8旬的大陸知名書畫家范曾，日前宣布與小他50歲的嫩妻下一子，並與前妻兒女「斷絕關係」，引發熱議，法界人士指出，親生子女與父母的血親關係，無法透過單方聲明解除，因此聲明「斷絕關係」，法律上難以成立。

陸媒《法治日報》報導，大陸中央黨校政治與法律教研部教授劉銳表示，法律上的子女關係包括婚生子女、非婚生子女、養子女以及有撫養關係的繼子女，「親生子女與父母的血親關係，無法通過單方聲明解除，也不可協商解除。即便是聲明斷絕關係，法律上並不成立。」

劉銳認為，至於繼子女關係，劉銳解釋，「即使在特定情況下可以解除，法律也有嚴格限制，不能隨意斷絕。」劉銳表示，聲明「斷絕關係」並不改變法律上的義務和權利，「父母若喪失勞動能力、生活困難，仍可依法要求成年子女贍養；繼承權也不因單方聲明而自動消失。」

劉銳補充，根據大陸《民法》規定，繼承權喪失的情形，包括故意傷害被繼承人、虐待或遺棄等嚴重情節，若僅是聲明斷絕親子關係，不屬於法定喪失範圍。劉銳提醒，公開聲明斷絕親子關係更多是「情感表態」，並不能取代法律程序，涉及財產繼承和贍養義務的問題，仍需依法處理。

