范琪斐入圍走鐘「可以色色獎」！ 凱莉早預言得獎率

范琪斐是資深駐美特派記者，每天都在處理國際新聞，近年跨足Youtube成績相當好，15日她踏上走鐘獎紅毯，透露自己入圍的是「可以色色獎」，被問到是否有信心得獎，她笑說：「凱莉七早八早就跟我說一定不會得獎，能入圍就不錯了。」

范琪斐。（圖／YouTube）

范琪斐笑說，「我們做國際新聞的，竟然可以入圍可以色色獎，但要贏中指通有點難」，不過她認為自己入圍的「訪到心坎獎」比較有機會可以拿獎，她自認可以打敗博恩，「我們的訪談大重點是很省錢，在家裡講我的故事。」不過對於是否有信心拿獎，她表示一點都沒有信心，因為凱莉七早八早就跟她說，一定會不得，光是可以入圍就很好了。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

