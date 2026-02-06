范琪斐分享成都行遭台派出征！網傻眼：自己人都咬

資深媒體人范琪斐日前到成都旅遊，她5日在影片中分享旅遊的見聞，不料在社群平台Threads遭到台派出征。此事在PTT上引發熱議，有網友直呼，「自己人都咬，夠狂」。

范琪斐。（圖／翻攝自范琪斐 IG）

范琪斐5日在影片中提到，寫這麼多有關中國大陸的報導，卻都沒有去看過，實在說不過去，所以她認為應該要去看一看，用自己的眼睛看一下，這也是她去中國大陸旅遊最重要的一個動機。

至於為何是去成都，范琪斐坦言，因為她想要看熊貓。另外，2025年普利茲克建築獎的得主劉家琨是成都人，自己想去成都看看他的作品。范琪斐說，出發之前，很多人都叫她不要去中國大陸，甚至就連她的母親也發動親友力勸。

廣告 廣告

有網友在Threads發文質疑范琪斐。（圖／翻攝Threads）

范琪斐指出，在這趟旅途中，她有一個很深的感受，就是大陸的中產階級，對於現在的生活感到滿足，並認為國家讓他們的生活水準改善很多，也相信國家能帶領大家走出困境。她強調，這趟旅程的收穫很多，之後應該還會找不同地方再去看看。

范琪斐遭台派出征，在PTT上引發熱議。（圖／翻攝PTT）

有網友在PTT上發文表示，「范姐跑去中國成都玩，說熊貓很可愛、建築、古蹟很厲害」，不過，卻在Threads上遭台派出征。其他網友紛紛表示，「自己人都咬， 夠狂」、「好好笑，被敲打的感覺如何啊？」、「鍾明軒：懂我感受了吧」、「台派只會出征讓大家更討厭台派而已」、「好的一面不可以講實話嗎？」、「好玩也不行？」、「青鳥出征，寸草不生」。

延伸閱讀

AIT半個月內三顧茅「盧」！廖偉翔：賴清德最怕的事發生了

台灣政治焦慮超驚人！沈政男點名罪魁禍首是蔡英文、賴清德

賴總統勗勉小雪山雷達站 盼不分朝野共同支持國軍