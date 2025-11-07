范琪斐承認差點瞎挺黃明志 「視他為朋友」看了滿難受

大馬歌手黃明志出道以來捲入過不少爭議，近日他承認和台灣網紅謝侑芯共處一室，女方被發現全裸倒在浴缸內失去生命跡象，黃明志日前出面投案，也重申會配合調查。對此，曾訪問過黃明志2次的媒體人范琪斐，坦言一度想瞎挺黃明志，因為視他為朋友，看了他目前的狀況覺得難受。

范琪斐最近在Podcast節目《范琪斐的美國時間》談黃明志捲入命案，她認為對案件不方便多說什麼，但看到新聞被報導時還是覺得心情複雜，「黃明志對我來說，我視他為朋友，因為我訪過他2次」，也去看過黃明志的演唱會，對他的才華很欣賞，但私下沒有真正的往來，也沒約過聚會。

范琪斐直言先前喜歡黃明志的音樂，也很喜歡他這個人，她承認會因為友誼影響判斷力，對於黃明志有自己不知道的一面，范琪斐坦言歷經離婚後早知道不可能看到一個人的所有面；身為一個朋友和粉絲，最好的結果當然是警方調查後還黃明志清白，她也承認重感情，看到認識的人發生這種事，「看了滿難受的」。

被問是否習慣先瞎挺？范琪斐承認如果對方很重要，「有些時候真的是會先瞎挺」，有時候會因此惹上麻煩甚至被炎上，但她也不在乎，因為知道人在低谷的時候會特別需要支持，「動眼神經」形容范琪斐是「被友情蒙蔽了雙眼」，如果當她的朋友會很幸福。而范琪斐表示，自己是MBTI中的「F型」人格，對這種事很容易感情用事。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

