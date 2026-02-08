范琪斐新片分享成都行「遭台派出征」 網友直呼太狂：自己人都咬

范琪斐分享成都行心得遭不少脆友出征。（翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

資深媒體人、網路新聞節目主持人范琪斐，近日在YouTube釋出新片分享到四川成都旅遊的所見所聞，結果慘遭大批自稱台派脆友出征，抨擊她終於不演了，在2026大選前的敏感時機，去了趟成都回台替中國大外宣，實在其心可議。

范琪斐5日在其YT頻道「范琪斐的美國時間」上架標題為「范姊好大膽跑去中國旅遊？餐廳服務超好又便宜？可愛熊貓超療癒？」的主題節目，影片中她分享成都行的所見所聞，開頭就承認選擇成都是想看貓熊，也想欣賞2025普立茲克建築獎得主劉家琨的作品（西村大院）。

廣告 廣告

後續范琪斐陸續分享旅遊心得，她的評價有好有壞，如當地物價便宜、餐廳規模化、常看到人隨地吐痰、三星堆博物館陳設方式很土等等。最後范琪斐表示，經過這趟旅遊後，坦言中國在同溫層內被妖魔化太嚴重，但在另一群人眼裡又被過度神化。

范琪斐特別提到，雖然她碰到的人言談間有所保留，但能感受到中國的中產階級過得不錯且相信政府。至於言論自由，她無法下定論，因為一聊到政治他們就會轉移話題。整體而言，范琪斐表示這趟成都行收穫很多，以後會想找不同地方去。

不料影釋出後，范琪斐遭到大量台派脆友出征，甚至有人影射收紅錢替中國大外宣，「鋪陳這麼久終於開始做正事囉！中國斐台大外宣開始～」「跟她朋友百零果一樣 對YTer社會責任不屑一顧」「選舉前突然開始轉型做范琪斐的祖國時間…」「吃到鍾明軒口水？應該要去新疆才看得到集中營啊！」

消息傳到同溫層外引起熱議，網友們不解為何這樣也能被出征，紛紛調侃「去中國真的很危險，因為回台灣會被網暴」「笑死這個也能出征喔」「范姐竟然去中國了？而且沒被中共抓，一定被中共策反轉為中共同路人了」「自己人都咬 夠狂」「你已經不是綠色的夥伴了」「鍾明軒：懂我感受了吧！」

更多鏡週刊報導

黃國昌金釵初選意外落馬！黃國昌坦言有些驚訝 強調一切按制度走

勞保、災保都沒有！民視八點檔替身墜地重傷 勞長洪申翰終於發聲了

阿公1習慣陷金孫於致癌危機 醫嘆「開窗通風」無用：颳颱風才能吹散