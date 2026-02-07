范琪斐遊大陸被台派出征 李永萍笑：青鳥玻璃心

資深媒體人范琪斐日前赴大陸成都旅遊，大讚餐廳服務好又便宜，熊貓也很可愛，建築也很令人感動。結果竟被台派出征，批評范琪斐大外宣，其心可議。前台北市副市長李永萍笑稱，青鳥就是玻璃心，大罷免大失敗就是被這些人搞的，現在台灣連去旅遊的自由都沒了？

范琪斐5日於《范琪斐的美國時間》頻道表示，她去成都因為想要看熊貓，另外，2025年普利茲克建築獎的得主劉家琨是成都人，自己想去成都看看他的作品。談及遊遊心得，范琪斐不斷稱讚熊貓很可愛，也提到當地餐廳服務好、物價便宜又好吃。

前台北市副市長李永萍7日在中天電視《週末大爆掛》表示，青鳥就是玻璃心，因為青鳥知道自己主張的路線沒有出路，又不願意上戰場為台灣犧牲。只好找一些不合邏輯的方式，例如抵制中國貨，但全世界供應鏈一定會有大陸的零件，綠營的活動，不論是麥克風、空拍相機都是中國大陸製的。

李永萍指出，青鳥抵制大陸商品失敗後，又開始抵制文化歷史，然後現在要抵制赴中國大陸的旅遊。她直言，現在去大陸旅遊，一定會覺得真的很好玩、設施很先進、價格很划算。即使支持綠營的媒體人，真的應該去中國大陸體驗。

李永萍表示，像范琪斐去大陸旅遊，真心把情緒表達出來，但綠營支持者一堆玻璃心。到底這些青鳥們要受到多少教訓才夠？大罷免大失敗就是被這些人搞的，現在台灣連去旅遊的自由都沒了？真的是太惡劣了！

