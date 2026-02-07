范琪斐遊成都遭台派出征 網驚呼夠狂：自己人都咬！

資深媒體人范琪斐日前到成都旅遊，5日在YouTube頻道分享旅遊的見聞，稱讚當地餐廳服務好、物價便宜又好吃，中產階級過得很好，相信政府。不料在社群平台Threads遭到台派出征，此事引發熱議，有網友在PTT直呼「自己人都咬，夠狂」。

范琪斐5日於《范琪斐的美國時間》頻道表示，寫這麼多有關中國大陸的報導，卻都沒有去看過，所以她認為應該要去看一看，用自己的眼睛去看一下，這也是她去中國大陸旅遊最重要的一個動機。

為何選擇去成都？范琪斐說，因為她想要看熊貓，另外，2025年普利茲克建築獎的得主劉家琨是成都人，自己想去成都看看他的作品。她表示，出發之前，很多人都叫她不要去中國大陸，甚至連她的母親也發動親友力勸她不要去。

談及遊遊心得，范琪斐不斷稱讚熊貓很可愛，也提到當地餐廳服務好、物價便宜又好吃。她說，她有一個很深的感受，就是大陸的中產階級，對於現在的生活感到滿足，並認為國家讓他們的生活水準改善很多，非常相信國家能帶領大家走出困境。她強調，這趟旅程的收穫很多，之後應該還會找不同地方再去看看。

不料影片播出後，在社群平台Threads遭到台派出征，有網友質疑范琪斐多數內容都在讚揚大陸。此事也在PTT引發熱議，有網友直呼「自己人都咬，夠狂」，還有網友說「青鳥出征，寸草不生」、「綠衛兵出動」。

