范瑋琪又失言？大S墓前「1句話」扯傷心地日本 遭網炎上：不看場合說話

大S（徐熙媛）日前辭世滿一週年，親友選在忌日當天於長眠地金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。丈夫具俊曄、妹妹小S及親友們皆全數到場哀悼，然而，儀式後一段在墓前的互動影片曝光，范瑋琪卻因為一句「這裡比日本還冷」遭砲轟：「不會看場合說話。」在網路上掀起兩派爭議。

具俊曄親自設計雕像伴妻 親友冒雨齊聚

大S長眠於金寶山，週年忌日當天，由具俊曄親自設計的紀念雕像正式揭幕。揭幕儀式上，小S、阿雅、吳佩慈、范曉萱與范瑋琪等好友冒雨見證，眾人神情凝重，小S當時感性表示，當天的陰雨天正是大S的風格，眾人更笑稱這場雨可能是大S在鬧脾氣，因為她生前最討厭有人為她舉辦公開活動。

「比日本冬天還冷」掀波 范瑋琪墓前發言遭指失言

儀式落幕後，范瑋琪在社群平台分享由老公陳建州掌鏡的姐妹紀錄片，畫面中，范瑋琪因為當天氣溫低而脫口而出：「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事？」由於大S去年正是在日本辭世，這句話隨即被網友解讀為「不合時宜」。

網友正反戰翻 是「過度解讀」還是「沒口德」

面對范瑋琪的發言，網路論壇迅速掀起兩派論戰。批評者認為，即便無心，在莊重的追思場合也應保持發言謹慎，怒轟：「在大S墓前提日本太敏感」、「失言地雷又炸了」，另一派人則替范瑋琪緩頰，認為她單純只是在形容當下天候寒冷，無需過度聯想。



