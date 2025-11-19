范瑋琪哭到蹲地！ 淚謝中國歌迷「不會再辜負你們」
歌手范瑋琪（范范）近年來爭議不斷，近日她迎來出道25週年，中國歌迷為她舉辦紀念會，她今（19日）分享當天片段，可見她坐在地上，感謝歌迷一路陪伴，最後泣不成聲。
范瑋琪今在IG分享中國歌迷為她舉辦出道25週年紀念會的影片，可見現場有氣球佈置，還放有紀錄她歷年事蹟的大型看板，她與歌迷一起唱歌，坐在地上看回顧影片，最後全場哭成一片。
近年爭議不斷 形象能靠這場「痛哭」翻身嗎？
范瑋琪泣不成聲說：「謝謝你們聽我唱歌，謝謝你們陪我那麼久，你們在各個角落裡面默默地守護我，我一定不會再辜負你們，我們一起加油。」也雙手合十，不斷和歌迷致謝。
事實上，范瑋琪與丈夫陳建州（黑人）近年爭議不斷，沈寂多時後在中國復出，今年登上選秀節目《歌手2025》演唱招牌歌曲〈最初的夢想〉，卻破音大翻車，唱功備受質疑，儘管風波不斷，她仍持續在中國活動。
