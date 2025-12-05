范瑋琪喊話酸民「不要惡意攻擊我身體」！遭網暴6年認了陷低潮：一直在療傷

范瑋琪（范范）近年將工作重心放在中國市場，除了參與巡演與大型演出，也登上歌唱競演節目《歌手2025》。不過她在節目上演唱〈最初的夢想〉時走音、聲音不穩，最終遭淘汰，相關畫面曝光後在網路上掀起熱議。面對外界的負評，她近日接受大陸媒體訪問時表示，願意虛心接受唱功的批評，但呼籲酸民不要把情緒發洩到她的身體或家人身上。

范瑋琪坦言，這次重返大舞台確實壓力很大，「我幾百年沒有上過電視節目，而且居然是這麼大的節目，所以會有失常的時候。」她表示，自己清楚知道沒有唱好，也願意承擔批評，「人不一定總是perfect，我去上《歌手》是開心的，也很感謝節目製作單位給我這個機會。」但這段時間常看到惡意留言，令她有些不滿：「你們可以不聽我唱歌，但是你們不要這樣惡意攻擊我的身體，或是我的家人。」

范瑋琪坦言近期重新開始上課學唱歌。（圖片來源：微博 范范范瑋琪）

她提到，這些年面對網路上的謾罵，心態已經變得強韌許多，「我現在心臟很強，可以像彈力球一樣，把這些負能量都彈回去。」雖然理解觀眾對她的失望，但她仍希望外界給她一點空間，「唱歌就是這樣子，不可能每一次都唱得那麼完美，也許我沒有表現好，讓大家失望了，但不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我。」

除了談比賽，她也分享近5、6年間的心境。范瑋琪直言，這段時間是人生最低潮、最難熬的一段路，不只要和網暴相處，也得面對至親離世，甚至失去最要好的朋友。她透露，這些年把時間放在念書、陪伴孩子，努力讓自己慢慢走出低潮，嘗試自我療傷和成長，「現實的世界會逼著你長大，逼你面對不想面對的事情，但那些挫折到某個時間就會變成力量。」如今她重新開始上聲樂課，希望從基礎調整，「我又重新學一次唱歌，我覺得好快樂、好開心。」

