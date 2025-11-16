范瑋琪在中國得獎了！出道25年發聲：謝謝杭州 網一面倒狂刷「4字」

娛樂中心／綜合報導

女星范瑋琪近年來負面風波不斷，人氣不如以往。然而，中國新音樂排行榜日前在杭州舉辦頒獎典禮，其中，積極開拓中國市場的范瑋琪也奪下「最受矚目歌手」的殊榮，對此，她發聲感謝杭州，以及聽她唱歌25年的歌迷們。

范瑋琪先是在13日發文預告出發杭州，沒想到當天臉書就遭到網友洗版留言「大牙加油」，不過范瑋琪並沒有理會，而是在社群中曝光盛裝出席中國舉辦的音樂頒獎典禮穿搭，只見她短裙禮服上頭有許多銀色亮片當作綴飾，大方露出潔白雙腿，整體看起來性感又不失優雅，值得注意的是，當天范瑋琪摘下「最受矚目歌手」獎項，讓她在出道25週年之際，又增添一筆佳績。

范瑋琪臉書發文被網友洗版。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

事實上，范瑋琪近年雖然積極朝中國發展，還以補位歌手的身分登上中國歌唱綜藝節目《歌手2025》，不過表現卻不如預期，當時她選擇演唱經典作品〈最初的夢想〉希望可以獲得評審青睞，豈料第一句就被網友發現走音，慘遭網友批評，最終落得淘汰下場。

范瑋琪發聲感謝歌迷25年來的支持。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

