范瑋琪奪獎喊話「要善良」！ 配泰勒絲歌曲「我不是壞女人」吐心聲

范瑋琪接連兩日在中國、新加坡出席頒獎典禮。（翻攝范瑋琪IG）

歌手范瑋琪近年爭議不斷，但仍在中國陸續有活動。近日她接連兩日在中國、新加坡領獎，除了感謝中國，也喊話大眾要善良，更在貼文中引用美國天后泰勒絲（Taylor Swift）新歌，當中一句「我不是壞女人」格外引發聯想，像是在替自己說話。

連兩日現身中國、新加坡 奪獎台上頻呼籲「要善良」

范瑋琪15日在杭州出席「中國新音樂排行榜頒獎盛典」，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎，當天她穿銀色禮服，上台表示：「非常感謝中國新音樂排行榜給我這個榮耀，然後也感謝我的家人、也感謝我的團隊，最重要最重要的是感謝聽我唱歌唱了25年的你們，你們是我最好的動力，希望可以繼續下去這個旅程。」

隔日（16日）她轉往新加坡，參加「2025年微博文化交流之夜」，榮獲微博新加坡年度聲暖慈善藝人獎。她穿米白色亮片禮服，上台短暫用英文說，很高興能見證中新友好35年，又用中文說：「希望在座的各位朋友都是充滿愛的，微博也是一個充滿愛的地方，把愛一起傳下去，因為我們每做的一點點小事情，哪怕只是一小點點，其實施比受更為有福，所以我希望大家可以抱著這個精神，我們都很善良的過日子、生活。」

范瑋琪發文，呼籲大眾善良，貼文還配上泰勒絲的新歌〈Eldest Daughter〉，引人聯想。（翻攝范瑋琪IG）

貼文配泰勒絲新歌 「我不是壞女人」一句話惹聯想

頒獎典禮後，范瑋琪在IG發文：「感謝微博文化交流之夜，善良的力量真的很大很大，幫助別人其實也在滋養自己，學習更謙卑 ，更有責任心，繼續在慈善的道路上默默前進。共勉～」

值得注意的是，她在貼文中，特別選用泰勒絲新歌〈Eldest Daughter〉（長女）作為配樂，歌詞寫道：「每個長女，都是第一個被推向犧牲的羔羊……我不是壞女人，也不是什麼狠角色。」讓外界不免聯想，她似乎把這首歌當成自己的心聲。

