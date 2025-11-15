范瑋琪奪「中國最受矚目歌手」！台網湧臉書喊：大牙加油

娛樂中心／楊佩怡報導

49歲女星范瑋琪（范范）過去以知性才女氣質聞名，但卻多次爆出毀形象的爭議，先是在新冠疫情期間，失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，無奈取消演唱會，之後登上中國《歌手2025》又大走音，可說是不斷滑鐵盧。近期轉往中國發展的她，只要一發文，留言區就湧入網友齊刷「大牙加油」。昨天她更是在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，再度引發關注。

范瑋琪日前發文表示自己要去杭州，沒想到留言區湧入大批網友喊「大牙加油」。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

范瑋琪近年來積極開拓中國市場，除了到中國參加歌唱節目外，更是舉辦多場演唱會，累積不少支持她的中國粉絲。13日她在社群上PO出現身機場的照片，她表示：「出發杭州。晚點見嘍！」，原來是要去參加14日在杭州舉辦的中國新音樂排行榜頒獎盛典。不過，貼文曝光後留言區卻湧入大批網友刷一排「大牙加油」，還有網友忍不住笑喊：「留言區是我見過最團結的時刻」。

范瑋琪獲得中國「2025年最受矚目歌手」的獎項，引發網友們關注。（圖／翻攝自小紅書）

在昨天的頒獎典禮上，范瑋琪更是獲得「2025年最受矚目歌手」的殊榮，穿著一襲鑲滿亮片的銀色晚禮服的她，興奮走上台致詞，她表示：「非常感謝中國新音樂排行榜給我這個榮耀，然後也感謝我的家人、也感謝我的團隊，最重要最重要的是感謝聽我唱歌唱了25年的你們，你們是我最好的動力，希望可以繼續下去這個旅程」，最後更期望能在杭州開演唱會，並再次感謝粉絲給她的肯定。

范瑋琪（右）過去在與潘瑋柏（左）合唱時，高音一直在破音邊緣。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

事實上，范瑋琪的歌聲一直以來都飽受爭議，日前登上中國《歌手2025》時，備受期待的她卻不斷走音，最終只唱1集就被淘汰，難過發文表示，「對自己很失望，感覺辜負了大家的期待」。范瑋琪事後在佛山開唱提到，自己唱了一萬遍〈最初的夢想〉從來沒抖過，卻剛好在直播那天失常。後來在演唱會上她與嘉賓潘瑋柏合唱〈不得不愛〉時，又似乎唱不上女聲的Key，假音一直瀕臨破音邊緣，片段也在Threads瘋傳，引發不小討論。

