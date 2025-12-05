范瑋琪曝5年來「面對網暴」突然長大了 被現實逼迫「面對不想面對的事」

范范談近五、六年來的心境。

歌手范瑋琪（范范）近年來鮮少在台灣公開露面，將工作重心轉往中國大陸。日前她接受中國媒體訪問時，首度公開闡述過去五、六年來的心路歷程，坦言這是她「人生最最最低潮」的時期。她透露這段時間並非閒下來，而是忙著與網路暴力和解、面對失去親友的傷痛。她將這段沉寂期定義為透過唸書、陪伴孩子來進行「自我療癒與成長」，並強調這些挫折最終轉化為她轉變的力量。

走出陰霾：面對網暴、失去摯友與親人離別

范瑋琪在訪問中明確指出，過去五、六年對她而言是極度艱難的時期。「我人生經歷了真的是我最最最低潮的五、六年，我忙著要去不但跟自己和解，我要跟網暴和解。」她坦言網路霸凌帶來的巨大壓力是她必須面對的首要課題。此外，這段時間她也同時經歷了生命中難以承受的離別，「我要跟我失去的家人離別，然後包括我失去我最好的朋友。」外界解讀，她所稱「最好的朋友」，應該是指大S（徐熙媛），身心飽受煎熬，讓她必須耗費心力來進行療傷。

范瑋琪認爲被現實逼迫著長大。翻攝吃瓜衝浪日記微博

潛心沉澱：唸書、陪伴家庭與轉型創作

雖然消失在螢光幕前，范瑋琪強調自己從未停下腳步。她將時間投入在自我提升和家庭關係上。「我也花了時間去唸書，花更多時間去跟我的孩子相處，所以過去五六年我其實沒有閒下來。」她將這段期間定義為「一直在療傷、自我療癒，跟成長、自我成長的這些事情。」至於音樂創作，她表示雖然有進行，但內容偏向發洩情緒，是自我沉澱的一部分。

挫折化為力量：范范坦言「突然間長大了」

面對一連串的挑戰，范瑋琪語氣堅定地表示，這些經歷強迫她成長。「我必須要承認，過去這五六年來，范范突然間長大了，很多事情就是現實的世界強迫你必須要長大，必須要面對你不想面對的事情。」她總結道，這些挫折並非毫無意義，反而成為轉變的契機。「但這些挫折會再某個時間點轉成一種力量，轉成一些契機，會給你全新不同的對這世界的看法。」



