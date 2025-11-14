范瑋琪曬嘟嘴機場照！網狂刷「大牙加油」狠酸：去杭州丟臉

范瑋琪宣布前往杭州工作。（圖／翻攝自臉書 @范瑋琪）





女星范瑋琪（范范）近年飽受負評，日前在中國舉行演唱會時，被網友發現疑似配戴大S骨灰項鍊登台，引來網上一面罵聲，痛批她消費亡者，事後她發聲澄清項鏈與大S無關。昨（13）日她在社群平台宣布即將前往中國工作，再度引來網友洗版「大牙加油！」

范瑋琪與老公陳建州（黑人）近年爭議不斷，先前她在疫情爆發時就因不實言論遭到網友反彈，即便發聲道歉也未能平息輿論，而老公陳建州事後又捲入性騷醜聞，與大牙互相告上法庭，重挫夫妻形象。

范瑋琪貼文留言下一片罵聲。（圖／翻攝自臉書 @范瑋琪）

即便形象跌入谷底，范瑋琪仍不時會在社群平台分享生活，昨日她在臉書曬出機場穿搭照，只見她穿著駝色大衣搭配黑色上衣，配戴黑色墨鏡，露出微微嘟嘴的表情，寫下「出發杭州。晚點見嘍！」

貼文曝光後仍湧入不少網友批評「這次要去杭州丟臉了」，不少網友刷一排「大牙加油」，絲毫不關注她的行程，甚至還有網友表示：「我很認真看留言都是在嘴，怎麼還能在FB繼續發文，心理素質強大」。



